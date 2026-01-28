Budget Expectation 2026 : ବଜେଟ ପରେ ଦେଶରେ ବଢିବ କି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, କଣ ରହିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଶା

Trending Photos
Budget Expectation 2026 : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ବଜେଟରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (ELI) ଯୋଜନା ଉପରେ, ଯାହା ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୧ କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମ ଏବଂ ମାସିକ ୬,୦୦୦ ରୁ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
AI, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଗଣା ତାଲିମ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, MNREGAକୁ ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି (VB-GRAM G) ରେ ପରିଣତ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 125 ଦିନର କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ବଜେଟ୍ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ହାତପାଖିଆ କାମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାର ବିସ୍ତାର
ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଏହାକୁ 6,000 ରୁ 7,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 କମ୍ପାନୀରେ 10 ନିୟୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (ELI) ଯୋଜନା
PLI (ଉତ୍ପାଦନ ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍)ର ସଫଳତା ପରେ, ସରକାର ଏବେ ELI ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସର୍ବାଧିକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିମ୍ବା ଟିକସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ₹15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
ଶ୍ରମ-ସଘନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ସରକାର ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ମାନବ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯେପରିକି ବୟନଶିଳ୍ପ, ଚମଡା ଏବଂ ଜୋତା, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ଏହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME)ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କମ ସୁଧରେ ଋଣ ଏବଂ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
AI ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବଜେଟ୍ 2026 କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିପାରେ। ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଯୁବକମାନେ କେବଳ ଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି
ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗ୍ରାମୀଣ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅତି କମରେ 125 ଦିନର ସ୍ଥାୟୀ କାମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମଜୁରୀ ପାଇପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ MNREGA, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ VB G RAM G ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ 10-15% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଅର୍ଥ ରଖେ?
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ଛାତ୍ର, ତେବେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଏବଂ ELI ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ସହଜ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃତ୍ତିଗତ, ତେବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ।
କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଚାହିଦା ରହିବ?
ବଜେଟ୍ 2026 ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମିଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ତିନୋଟି ଦକ୍ଷତା ଆଗାମୀ 1-2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାରେ ରହିବ। ଏହି ଦକ୍ଷତାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିଅର ଲମ୍ଫ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ:
AI ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ
କାରଣ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ଡାଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ (ଟେବଲୋ/ପାୱାର BI), ପାଇଥନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମୌଳିକ ବିଷୟ ଶିଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛାଡ଼ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚାକିରିର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ
ଭାରତ 2070 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 2026 ବଜେଟ୍ ରେ ସୌର ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ (EV) କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାକିରିର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ କରିବ। ତେଣୁ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂସ୍ଥାପନ, EV ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (BMS), ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଅଡିଟିଂରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ଅପରେସନ୍ସ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରିଛି। ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। SEO (ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍), ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ସହିତ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।