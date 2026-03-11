Strait of Hourmuz: ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜକୁ ଜାହାଜ ପଠାଇବ ଭାରତ, ହେଲେ କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:34 PM IST

Strait of Hourmuz: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବହନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ସୋମବାର, 9 ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇଟି ଜାହାଜକୁ ନୌସେନା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବୋହି ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏବେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୩୮ଟି ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଛି। ସେମାନେ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ନାବିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଳିମାଡ଼ର ଭୟରେ ତେଲ ଏବଂ PNG ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ସମେତ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ମାଲିକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନୌସେନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ, ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଜାହାଜ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (କ୍ରୁ ଶାଖା)ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ପିସି ମୀନାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କହିଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ପଠାଇବା ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା 11 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ ଦେଶର ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ, ଏହି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏତେ ଗୁରୁତର ଯେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ।

ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ଜେଫେରିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣର 55 ପ୍ରତିଶତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆସେ, ଏବଂ ଏହି ତୈଳ ଆମଦାନୀର 35 ପ୍ରତିଶତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା LPG ଚାହିଦା ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରେ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କୁୱେତ ପରି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସେ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଆସେ।

Prabhudatta Moharana

