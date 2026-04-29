IPS Ajay Pal Sharma: ଦବଙ୍ଗ ଅଫିସର ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଦାବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁପି କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ମାମଲା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:28 PM IST

IPS Ajay Pal Sharma: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁପି କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ମାମଲା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଜୟ ପାଲଙ୍କ କଠୋରତାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ସମେତ ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପାଲଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏସ୍ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମା ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଧିକାରୀ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ, ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଖବରରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି। ୪ ମଇରେ ବଙ୍ଗଳା ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ଯାଚିକାରେ କଣ ରହିଛି ଦାବି
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମର ବିପରୀତ। ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଅନୁଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 

ଟିଏମସି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି।

