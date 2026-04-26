ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ! ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ଅମିତ ଶାହ ପୁଣି ଥରେ ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଶାହ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ "ପଦ୍ମ" ବିଜେପିର ପ୍ରତୀକ । ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗରେ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯିବ।
West Bengal Assembly Elections: ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ରହିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ "ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ସିଧା କରାଯିବ"।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବୟାନ କିପରି ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ମମତା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ, ରବିବାର ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତେହଟ୍ଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ଶାହ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ବଙ୍ଗଳାରେ "ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ" ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସବୁଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥର କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୪ ତାରିଖରେ "ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ସିଧା ବସାଇ ଦିଆଯିବ"।
ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଦିଦି, ତୁମର ସମୟ ସରିଗଲା। ୪ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ହଟାଇ ଦେଉଛୁ। ତଥାପି, ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଆମେ କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ; ଆମେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାହାର କରିବୁ।
ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ତେହଟ୍ଟାରେ ଜଳାଙ୍ଗି ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। "ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ, ଆମେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଙ୍ଗି ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବୁ," । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "୫ ତାରିଖରେ ଏକ ବିଜେପି ସରକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଟିଏମସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଣ୍ଡିକେଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ। ଆମେ ଟିଏମସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ଫାଶି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ମୁକାବିଲା କରିବୁ।"
ରାଲି ସମୟରେ, ଅମିତ ଶାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏଠାକାର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ଏକ 'ପଦ୍ମ' ସରକାର ବାଛନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ମେ' ଆରମ୍ଭରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 'ଦିଦି' (ଭଉଣୀ)ଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ।" ସେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏକ ବିଜେପି ସରକାର ବଙ୍ଗଳାର ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାର ଯତ୍ନରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ୨୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୯୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର୍ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଅମିତ ଶାହ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବଙ୍ଗଳାର ଭୋଟର୍ 'ଦିଦି'ଙ୍କ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, "ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିବା ୧୫୨ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ୧୧୦ଟି ଜିତିଛି। ବାକି କାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି।"
