Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3049399
Zee OdishaOdisha National-International

Budget 2026: ୧ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବନି ବଜେଟ ? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ କେବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାହା ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୧ ରବିବାର ପଡୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ଦିନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:51 AM IST

Trending Photos

Budget 2026: ୧ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବନି ବଜେଟ ? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

Budget 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ କେବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାହା ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୧ ରବିବାର ପଡୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ଦିନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବଜେଟ୍ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଶନିବାର, ଫେବୃଆରୀ ୨ ସୋମବାର କି ରବିବାର ୧ ଫେବୃଆରୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

କେବେ ଆସିବ ବଜେଟ
ଏହି ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୧ ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ବଜେଟ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୧ ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼େ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ରବିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ ୧ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ, ବଜେଟ୍ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି?
ବଜେଟ୍ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ, ତାରିଖ କ୍ୱଚିତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ସଂସଦୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗତ ବର୍ଷ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶନିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୫-୨୬ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଫେବୃଆରୀ ୨୮, ୨୦୧୫ରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶନିବାର ଥିଲା। ୨୦୧୬ରେ, ସେ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ବଜେଟ୍ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୦୧ (ଶନିବାର) ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୨୮, ୨୦୦୪ (ଶନିବାର)ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bangladesh violence
ୟୁନୁସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରିବା ଭଳି ବୟାନ
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ୨୫ରୁ ବଢିବ ଆହୁରି ଶୀତ !
Bangladesh Riots
ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢୁଛି ହିଂସା: ୭ ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
Indian Student at Russia
ଋଷରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Zee News Odisha Headlines: ବଢ଼ିବ ରେଳଭଡ଼ା, ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର