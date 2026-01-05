Marco Rubio on Venezuela: ଭେନଜୁଏଲାକୁ ଶାସନ କରିବ ଆମେରିକା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Venezuela Crisis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ରବିବାର (ଜାନୁଆରୀ ୪, ୨୦୨୬) ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସ୍ୱର ବଦଳାଇଛି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ "ଚାଳନା" କରିବ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଭେନେଜୁଏଲାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
ରୁବିଓଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଏହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ରୁବିଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ କହୁନଥିଲେ, ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାପ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ।
ତୈଳ ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ।
ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୈଳ ଅବରୋଧ ଜାରି ରଖିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଷିଦ୍ଧ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ଏବଂ ଜବତ କରିବା ହେଉଛି ଆମେରିକା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହି ଚାପ ମାଧ୍ୟମରେ, ନୂତନ ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାର ଏହାର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଚାହେଁ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଶିଳ୍ପ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁ। ସେ ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଠୋସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପ ଜାରି ରହିବ।
ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଥମେ
ରୁବିଓ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଭବିଷ୍ୟତ ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ସାମରିକ ଭୂମିକାର ସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତଥାପି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି
ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ଙ୍କୁ କାରାକାସର ଏକ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର
ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋ ସୋମବାର ନ୍ୟୁୟର୍କର ଫେଡେରାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ। ଆମେରିକାର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଡୁରୋଙ୍କ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଅବୈଧ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ।