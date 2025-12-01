Winter Session: ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:07 AM IST

Winter Session: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ପାନ ମସଲା, ଗୁଟଖା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପାନ ମସଲା, ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଧୂମପାନ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ।

ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦରୁ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡିକରେ 'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍, 2025' ଏବଂ 'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ସେସ୍ ସହିତ GST ସେସ୍ କୁ ବଦଳାଇବ।

ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ?
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା" ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯାହା ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ସେସ୍ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଫିଲ୍ଟର ସିଗାରେଟ୍ (75 ମିମି ଲମ୍ବରୁ ଅଧିକ) ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ହଜାର ଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୭୩୫ ଟଙ୍କାରୁ ରୁ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ୩୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ !
ଅଣ-ଫିଲ୍ଟର ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ଟିକସ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ହଜାର ଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ୪୫୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ପାଇପ୍ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ପାଇଁ ଧୂମପାନ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 60% ରୁ 325% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସଂସ୍କାର 2017 ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା GST ନୀତିରେ ଥିବା ଛାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ।

ସରକାର GST ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ GST ହାର ସଂଶୋଧନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁଇଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ବିଭକ୍ତ କରି ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ 28% GST, ସେସ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ନୂତନ ବିଲ୍ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଡିମେରିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ କରିବ।

