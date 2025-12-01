Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3024575
Zee OdishaOdisha National-International

ଆଜିଠୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ: ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରିବତ!

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ୧୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁରୁ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:54 AM IST
  • ସରକାର ଗୃହରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ, ପାନ ମସଲା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ୍‍ ଲାଗୁ ପାଇଁ ବିଧେୟକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ବିଭନ୍ନ ଯୋଜନା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରୀ କଳ ପାଇଁ ସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି।

Trending Photos

ଆଜିଠୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ: ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରିବତ!

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ୧୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ଚାଲିବ ତ?

ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପଛରେ ରହିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ।  ସରକାର ଗୃହରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ, ପାନ ମସଲା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ୍‍ ଲାଗୁ ପାଇଁ ବିଧେୟକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ବିଭନ୍ନ ଯୋଜନା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରୀ କଳ ପାଇଁ ସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି।

ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏମିତି  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଗୃହ ଅଚଳ ରହିଥିଲା। ଏବେ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ  ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ବିରୋଧୀ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିବା ସ୍ୱଭାବିକ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗୃହ ପୁଣି ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଗୃହକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ତଥା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବାଚସ୍ପତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଦେଶ ଆଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧି ଦଳର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୩୬ଟି ରାଜନୀତିକ ଦଳର ୫୦ ନେତା ସାମିଲ ଥିଲେ।

 

ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ, ସଂସଦର ଏହି ୧୫ ଦିନିଆ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଧିବେଶନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ସଂସଦ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁକୁ  ସରକାର ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦେଶ ଆଗରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୧୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପରମାଣୁଶକ୍ତି ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ, ବୀମା ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ, କମ୍ପାନୀ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ପ୍ରଭୃତି ସାମିଲ ରହିଛି।  ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦେ ମା’ ତରମକୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।

ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାରେ ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟ କାଳକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି।  ମଣିପୁର ପ୍ରଦେଶ ଲାଗି ଜିଏସ୍‍ଟି ନିୟମ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଣିପୁରରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ରହିଛି।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ୍‍ ବିଧେୟକ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧେୟକର ନାଁ ରହିଛି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାଠୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍‍ ବିଧେୟକ। ଏହି ବିଧେୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନମସଲା, ଗୁଟଖା ପରି ହାନୀକାରକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ ଲାଗିବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Winter session 2025
ଆଜିଠୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ: ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରିବତ!
Pakistan Leadership Crisis
Pakistan Leadership Crisis: ପାକିସ୍ତାନରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସଂକଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଏବ !
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
ପାନମସଲା, ଗୁଟଖା ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେସ୍‍ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Winter Session
Winter Session: ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ
Ind vs SA
IND vs SA 1st ODI: ପ୍ରଥମ ODI ୧୭ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ୫୨ ତମ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ବିରାଟ