SIRକୁ ନେଇ ବିରୋଧିଙ୍କ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ହେଲା ଗୃହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା SIRକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧି ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ମୌସୂମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିରୋଧି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ବିରୋଧିମାନେ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ଫଳରେ ଗୃହକୁ ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି।

Winter Session: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା SIRକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧି ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ମୌସୂମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିରୋଧି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ବିରୋଧିମାନେ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ଫଳରେ ଗୃହକୁ ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧି ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଏସଆଇଆର, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ବିରୋଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୁହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧି ନେତାଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାରୁ ଓହରି ନଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। 

Prabhudatta Moharana

