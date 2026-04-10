Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3173506
Zee OdishaOdisha National-InternationalChabahar Port: ଚବାହାର ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ, ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହଟିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ

Chabahar Port: ଚବାହାର ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ, ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହଟିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ଏ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:06 PM IST

Trending Photos

Chabahar Port: ଚବାହାର ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ, ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହଟିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ

Chabahar Port:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବନ୍ଦର ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଏକ ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଇରାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ଏହି ବନ୍ଦର ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ। ତଥାପି, ଇରାନର ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ ଏବଂ ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଖବରରେ, ଆମେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ସ୍ଥାନ, ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏହା ସହିତ କିପରି ଜଡିତ, ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ।

ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ମୂଲ୍ୟର, ଯାହା ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଚାବାହାର ଏହି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତଥାପି ନିକଟତର ସମୟସୀମା ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହି ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ରହିବ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ।

ସମୟସୀମା ବଢାଇବାକୁ ଭାରତର ଦାବି
ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଇରାନରେ, ଓମାନ ଉପସାଗର ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ୨୦୧୮ରେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଚାବାହାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଛାଡ଼ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ଛଅ ମାସ ପାଇଁ, ୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ET ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା
ଭାରତ ପାଇଁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସମୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପ୍ରତି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ଶୀର୍ଷରେ, ସଂସଦୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ଦରର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି, ସରକାର ଆଗକୁ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 2024 ମସିହାରେ ଇରାନ ସହିତ 10 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IPGL) ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 2024 ରୁ ବନ୍ଦରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପ୍ରାୟ 120 ନିୟୁତ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 250 ନିୟୁତ ଡଲାର ଋଣ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, IPGL ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ନିଷେଧ ହଟିବା ପରେ ଭାରତକୁ ପରିଚାଳନାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି?
ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ 550 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇରୁ ପ୍ରାୟ 786 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବନ୍ଦର ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ମାର୍ଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡର (INSTC) ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, ଯାହା ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।

ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଚାବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚୀନର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍‌ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର କବଜାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନାହିଁ ବରଂ ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Chabahar port
ଚବାହାର ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ, ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହଟିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ
Cashless treatment
Cashless Treatment:ବଡ଼ ଖବର!ଏଣିକି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାସ୍‌ଲେସ ଚିକିତ୍ସା,ଜ
OTET 2026
OTET 2026: ଓଟିଇଟି ଆବେଦନ ମେ' ୯କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା
Gold rate today
Gold Rate Today:ସୁନା କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି,ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?
Bhubaneswra News
ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ: ପୁନଃବିଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅପରାଜିତା