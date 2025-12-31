Faridabad Case: ଚଳନ୍ତା କାରରେ 'ନିର୍ଭୟା' କାଣ୍ଡ, ଅଧା ରାତିରେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ପୀଡିତା

Trending Photos
Faridabad Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଛାତିଥରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ
କୋତୱାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ଘରେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାଆଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ସେକ୍ଟର ୨୩ରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୀଡିତା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଭଉଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ରାତିରେ ଏକ ଅଟୋ ନେଇ NIT 2 ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ମେଟ୍ରୋ ଚୌକକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ମେଟ୍ରୋ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଏକ ଭ୍ୟାନରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣପୁରୀ ଛକରେ ଛାଡିଦେବେ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମହିଳା ଜଣକ କାରରେ ବସି କଲ୍ୟାଣପୁରୀକୁ ବାହାରିଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣପୁରୀ ଛକ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁବକମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାରା ରାତି ଏକ କାରରେ ବୁଲାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ, ସକାଳ ତିନିଟାରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ SGM ନଗରର ମୁଲ୍ଲା ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଚାରିପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।