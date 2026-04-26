BJP MLA: ବିରୋଧୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଜଳିଗଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା

BJP MLA: ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ।"
BJP MLA: ଶନିବାର ଦିନ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ସମୟରେ ବହରାଇଚ୍ ବିଜେପି ବିଧାୟିକ ଅନୁପମା ଜୟସୱାଲ ସାମାନ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀକ୍ଷକ (CMS) ଏମ.ଏମ. ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟିକାଙ୍କ କପାଳର ପ୍ରାୟ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ସାମାନ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କିଛି କେଶ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଆଖି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି।"
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି 'ମହିଳା ଜନକ୍ରୋଶ ମାର୍ଚ୍ଚ' ବ୍ୟାନର ତଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଉଥିଲା। ସର୍କଲ୍ ଅଫିସର (ସହର) ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଛୋଟ ଫୋଟକା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଆଁଟା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହା ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ପବନ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଫସି ରହିଥିବା ପବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାପ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ନିଆଁକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏସ୍ ପି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ।" ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ରାୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଢାଳିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ।
ସିଏମଏସ୍ କହିଛି ଯେ ବିଧାୟିକ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
