World Strongest Passports In 2026: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ନମ୍ବର?ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଦେଶ...

World Strongest Passports In 2026: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବିନା,ସେମାନେ (ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ) ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:08 PM IST

World Strongest Passports In 2026: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବିନା,ସେମାନେ (ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ) ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ । ଯାହା ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଗରିକତା ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କୌଣସି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାହାର ନାଗରିକମାନେ ଭିସା ବିନା ସେତେ ଅଧିକ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟରେ, ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ,ବରଂ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ। ହଁ, ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୯୨ଟି ସ୍ଥାନ/ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ଏବଂ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଦେଶର ନାମ ଜାଣିବା।

ଭାରତର ରାଙ୍କିଂ କ’ଣ?
ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (Henley Passport Index 2026) ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକା କିମ୍ବା ରାଙ୍କିଂରେ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭିସାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।  ତ୍ରୈମାସିକ ଅପଡେଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ,୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୭୭ତମ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୪ ଠାରୁ ସମାନ ସମୟରେ ୮୫ ତମ ଥିଲା। ୨୦୨୪ତୁଳନାରେ ଏହା ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୨୦୨୫ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୮୦ ତମ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ୮୦ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯାହା କେବଳ ୫୫ଟି ଦେଶ/ସ୍ଥାନକୁ ଭିସାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରେ।

 

ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ:
ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୮ଟି ଦେଶ/ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

ତୃତୀୟରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ:
୩. ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଡେନମାର୍କ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ, ସ୍ପେନ୍, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୬ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

୪. ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ବେଲଜିୟମ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଇଟାଲି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରୀସ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୫ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

୫. ହଙ୍ଗେରୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ, ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୪ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

୬. କ୍ରୋଏସିଆ, ଏଷ୍ଟୋନିଆ, ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ, ମାଲ୍ଟା, ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୩ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

୭. ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ୟୁକେ ବ୍ୟତୀତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଲାଟଭିଆ ଏବଂ ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୨ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

୮. କାନାଡା, ଲିଥୁନିଆ ଏବଂ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୧ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

୯. ମାଲେସିଆ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହାର ନାଗରିକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୮୦ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

୧୦. ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର) ଶୀର୍ଷ ୧୦ଟିରେ ଶେଷ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭିସା ବିନା ୧୭୯ଟି ଦେଶ/ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନ କ’ଣ?

ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ଏହା ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଅଛି।  ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନ ୯୫ତମ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନ ୯୮ତମ। ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ତଳେ କେବଳ ତିନୋଟି ଦେଶ ଅଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି - ଇରାକ, ସିରିଆ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ।

