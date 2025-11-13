Amit Shah: ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ...; ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଚେତାବନୀ

Amit Shah Delhi blast statement: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଯେ କେହି ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ।
Amit Shah Delhi blast statement: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଜରାଟର ମୋତି ଭାଇ ଚୌଧୁରୀ ସାଗର ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଧୀର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା Hyundai i20 କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଫରିଦାବାଦରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିଛି।
Punishment for Delhi blast perpetrators will send message to world that no one should dare to think of such attack again: Amit Shah
— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2025
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି (CCS) ବୈଠକରେ ମୋଦି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ୧୦ ନଭେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଏହି ଘଟଣାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।
