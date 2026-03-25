Worlds most polluted City: ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭାରତର ଏହି ୫ ସହର, ତାଲିକାରେ ରହିଛି...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 25, 2026, 03:25 PM IST

Worlds most polluted City: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜିଆବାଦର ଲୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ସହର। IQAirର ବିଶ୍ୱ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋନି ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର, ହାରାହାରି PM 2.5 ସ୍ତର 112.5 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଗୁଣ ଅଧିକ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ଲୋନି ସହିତ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୧୦ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦର ନାଁ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି।

ଲୋନିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାକାର ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ଏକ ଘନ ଧୂଳି ଆକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହା ବାୟୁ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ଯାହା PM ୧୦ ଏବଂ PM ୨.୫ କଣିକାର ଘନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଧୀର ପବନ ବେଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ସ୍ତର ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବାୟୁକୁ ଲଗାତାର ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି।

ଅବୈଧ ଶିଳ୍ପ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: 
ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଲୋନି ବିଧାୟକ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୁର୍ଜର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଲୋନିର ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବୈଧ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟଃତ ଦାୟୀ। ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଅବୈଧ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ତଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ: 
ଲୋନି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା। ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ, ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ମରାମତି ଏବଂ ଅବୈଧ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ନର୍କମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ରୋଗର ଘେରରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ।

