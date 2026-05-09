Tamil Nadu New CM: ବିଜୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! FIR ଦେଲେ ଟିଟିଭି ଦିନାକରନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

Zee OdishaOdisha National-InternationalTamil Nadu New CM: ବିଜୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! FIR ଦେଲେ ଟିଟିଭି ଦିନାକରନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

Tamil Nadu New CM: ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆଶା ଏବେ ମଳିନ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ, ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି, ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ସଂଘର୍ଷରେ ସେମାନେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 09, 2026, 07:46 AM IST

ଆମ୍ମା ମକ୍କଲ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (AMMK) ମୁଖ୍ୟ ଟିଟିଭି ଦିନାକରଣ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏନଡିଏ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିନାକରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (AIADMK)ର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୁଡୁଚେରୀର ଏକ ରିସର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି।

ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ, ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତଥାପି, ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ କିଛି ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ଦଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ୧୧୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ AMMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ TTV ଦିନାକରନ୍ ଚିଠିଟିକୁ ନକଲି ବୋଲି କହିଛି।

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦିନାକରନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଏସ୍. କାମରାଜ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦିନାକର ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଗାଏବ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଖୋଜ ପଛରେ TVK ଥାଇପାରେ। AMMKର 'କୁକର' ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା କାମରାଜ ମନ୍ନାରଗୁଡି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ DMK ଏବଂ TVK ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ DMKକୁ ଏକ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦିନାକରନ୍ DMK ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେ କିପରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ?

ଦିନାକରନ୍ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି:
ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟି କାଝାଗମ (TVK) ଏଏମଏମକେର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଟିଟିଭି ଦିନାକରନ୍‌ଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଯେ ସେ ଦଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ କାମରାଜଙ୍କ ଚିଠି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାମରାଜ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ମିଳିତ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିନାକରନ୍ ଲୋକଭବନ ଗସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଚିଠି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
୧୦୮ ଆସନ ଜିତିଥିବା ଟିଭିକେ ୨୩୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ୧୧୮ ଆସନର ଯାଦୁକରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛି। ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଆଇ(M) - ଯାହାର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଅଛି - ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାର ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଅଛି - ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ୀୟ ଡିଏମକେ-ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଦୁଇ-ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦିଗରେ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି।

