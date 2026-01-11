Grok: ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଭୁଲ ମାନିଲା X, ହଜାର ହଜାର ପୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍..

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ଜାରି ଏକ ନୋଟିସରେ କହିଛି ଯେ X ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ AI ଟୁଲ୍ "Grok" ବ୍ୟବହାର କରି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ, ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଫଳତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଏହା ଆଇଟି ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି।
Grok: ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ନକରିବା ସମ୍ପର୍କରେ X (ପୂର୍ବରୁ Twitter) ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। X ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। X ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ୫୦୦ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ୬୦୦ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି। X ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ MEITY Grok ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା।
AI Tool 'Grok' ର ଅପବ୍ୟବହାର:
ସରକାର ଆମେରିକୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ AI ଟୁଲ୍ 'Grok' ର ଅପବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ATR ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, X କୁ ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ X
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ Xକୁ ଗ୍ରୋକ୍ ରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହା ନହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା ୭୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ।
ଗ୍ରୋକ୍ ର ତ୍ରୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ନୋଟିସରେ X କୁ ଗ୍ରୋକ୍ ଆପରେ ଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଲମ୍ବନ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅବୈଧ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ହଟାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।