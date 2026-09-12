BRICS Summit 2026: ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିଲେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଉଭୟ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ପ୍ରାୟ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ୨୦୨୦ ମସିହାର ଗାଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।
‘ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ’ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଚୀନ୍
ମୋଦି-ସି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ‘ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ’ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନ୍ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ମତଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା, ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମତଭେଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ‘ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁ’ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ସଫଳତାରେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ମୋଦି-ସି ସାକ୍ଷାତ
ଏହି ବୈଠକ ହେଲେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ମୋଦି ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାଜାନ ଓ ତିଆନଜିନରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମତଭେଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ
ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ଓ ୧୩ ତାରିଖରେ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଇରାନ-ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସଂଳାପ ଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭୂମିକା ନେବା ଉପରେ ଚୀନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ଏବେ ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ଓ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।