Add Zee Business As A Preferred Source
App

BRICS Summit 2026: ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିଲେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା

ପ୍ରାୟ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ୨୦୨୦ ମସିହାର ଗାଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:59 AM IST
BRICS Summit 2026: ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିଲେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
\ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର
2
3
4
5