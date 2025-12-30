Yati Narsinghanand Saraswati: ମନ୍ଦିର ମହନ୍ତ ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୟାନ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ...

Advertisement
Priyambada Rana|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:01 PM IST

Yati Narsinghanand Saraswati: ଗାଜିଆବାଦର ଡାସନାରେ ଥିବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ଯତି ନରସିଂହାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ-ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏବେ ISIS ପରି ଆତ୍ମଘାତୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ।

ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ୧୪ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହା ଚାଲିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ଗମ୍ଭୀର। ବାଂଲାଦେଶ ଘଟଣା, ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା, ଯଦିଓ ପୃଥକ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଯତି ନରସିଂହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବଂ ତା’ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ସବୁଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ପରିମାଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ବର କାଣ୍ଡକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା କାଲି ଆମ ସହିତ ଘଟିବ। ଏପରି ସମୟରେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟ-ଯୋଦ୍ଧା ପିଙ୍କି ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଖଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।" ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କାଲି ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଘଟଣା ଏଠାରେ ଘଟେ, ତେବେ ଗରିବ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅତି କମରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ପିଙ୍କି ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହି ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପିଙ୍କି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦୌ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ଏପରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ଠିକ୍। ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟିବା ଯୋଗୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛିଦିନରେ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ'।

ଯତି ନରସିଂହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସିଂହ ଅଛନ୍ତି; ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏବେ ISIS ଭଳି ଆତ୍ମଘାତୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ମୋତେ ଦେଖ।" ଶାଦାବ ନାମକ ଜଣେ ଚୋର ଅଛି, ଯିଏକି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଯିଏ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଏବଂ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କରିବ। ଯଦି ସେ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ।

ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର ଖସିଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବେ।" କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ବରଂ, ସେମାନେ ISIS ଭଳି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ। 

Priyambada Rana

