Yogi Adityanath Japan Tour: ୧୦ ମିନିଟରେ ୧୦୦ କିମି ଯାତ୍ରା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Yogi Adityanath: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମ୍ୟାଗଲେଭ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଟ୍ରେନର ହାରାହାରି ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 500 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଟ୍ରେନରେ ବସି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ୧୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମ୍ୟାଗଲେଭ ଟ୍ରେନର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦୩ କିଲୋମିଟର।
ମ୍ୟାଗଲେଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ’ଣ?
ମ୍ୟାଗଲେଭ୍, କିମ୍ବା "ଚୌମ୍ବକୀୟ ଉଚ୍ଛେଦ", ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାସିଥାଏ, ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼େ। ମ୍ୟାଗଲେଭ୍ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଉଚ୍ଛେଦ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଠାରୁ କିଛି ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଟ୍ରେନ ଏବଂ ଟ୍ରାକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ, ଘର୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଘର୍ଷଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି କେବଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ରୁତତର କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମ୍ୟାଗଲେଭ ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା 600 ରୁ 700 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଚୀନ୍ 2025 ମସିହାରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ 700 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟାର ବେଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ମ୍ୟାଗଲେଭ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଜାପାନର L0 ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ 600+ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି।