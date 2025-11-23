Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3014896
Zee OdishaOdisha National-International

Air Pollution: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲା: ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, ଏହି ସବୁ ଗାଡି଼ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (NCR)ର ୟୁପି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:08 AM IST

Trending Photos

Air Pollution: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲା: ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, ଏହି ସବୁ ଗାଡି଼ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ

Air Pollution: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (NCR)ର ୟୁପି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିଷେଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଆଗାମୀ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେରଠ, ହାପୁର, ବୁଲନ୍ଦସହର, ମୁଜାଫରନଗର, ଶାମଲି ଏବଂ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ବାଗପତରେ, ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ସରକାର ରାସ୍ତା ଧୂଳି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ନିର୍ଗମନକୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁନଃବିକାଶ, ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ନୋଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଜା ପବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ମଗ୍ ଗନ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁଇପିଂ ସିଷ୍ଟମ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ (PMU) ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଏହି ୟୁନିଟରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜେଲ୍ ଅଟୋ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ରାସ୍ତା ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସଫା ବାୟୁରୁ ଉପକୃତ ହେବେ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

air pollution
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲା: ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ଆକ୍ସନ, ଏହି ସବୁ ଗାଡି଼ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ
Shubman Gill
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିବେ ଶୁବମନ ଗିଲ? ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି
top 10 news today
ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
AI Jobs Impact
AI Jobs Impact: ଭାରତରେ ଏଆଇ ସ୍କିଲକୁ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି...ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ କୋଟିପତି ହେବାର ଚାନ୍ସ
crime news
ପାଣିକୋଇଲି ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଓ ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣା, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ