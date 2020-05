ପୁଣି ଧୋନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ବାପା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୋଗରାଜ ସିଂ ଅତୀତରେ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଭାବନା କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛନ୍ତି ? ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଯୋଗରାଜ ଧୋନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗରାଜ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗରାଜ ସିଂ ପୁଣି ଥରେ ଧୋନିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି । ନା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।

Yuvraj Singh Was Supposed To Become Captain But MS Dhoni Got The Captaincy Because Of Destiny: Yograj Singh Yuvraj Singh’s father and former cricketer Yograj Singh had from time to time blamed the Indian team management for being biased with his son. H... https://t.co/nulXz3WNvc pic.twitter.com/BG0ZFKWLlH

— HAFEEZ PARDESI (@VOICE_2U) May 7, 2020