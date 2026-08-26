ମେଗା କନକ୍ଲେଭରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରକୁ ଏକାଠି କଲା ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା

କୋଲକାତା: ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା କନକ୍ଲେଭରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଛଅ-ସୂତ୍ରୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା କନକ୍ଲେଭ "ସରକାର ୧୦୦ ଦିନ"ରେ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ ଦିନ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କଥିତ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନୀତିଗତ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ, "୧୦୦ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବାଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପଡିବ।"
ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଘୋଷଣା। ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା ସମ୍ମିଳନୀ "ସରକାର ୧୦୦ ଦିନ"ରେ କମିଟି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାପସ ରାୟ ଏକ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଯାହା ବନ୍ଦ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ କରିବେ।
ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଧିକାରୀ ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡିବା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କାମ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ, ଅଧିକାରୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏସଏଫର ଭୂମିକାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କଥିତ ଭାବରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦୀ କିମ୍ବା ନକ୍ସଲବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆଲୋଚନାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, "ପ୍ରଗତିରେ ସହଭାଗୀତା" ଏବଂ "ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ" ଭଳି ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ନଗର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କନକ୍ଲେଭରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ ଦିନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ମେଗା କନକ୍ଲେଭ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିବାଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଚାକିରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲ୍ୟାଣ, ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରାଥମିକତା ଉଭୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ, ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା କନକ୍ଲେଭ "ସରକାରଙ୍କ ୧୦୦ ଦିନ" ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନୀତି ପରିଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ଘୋଷଣା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିତର୍କ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ନିକଟତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିଲା।
ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ, ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ଆଲୋଚନା, ସାଧାରଣ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶାସନରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା, ଯୋଜନା ଏବଂ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା, ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଏହା କରି, ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା କନକ୍ଲେଭ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ସମେତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବଜାୟ ରଖିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ।