Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମେଗା କନକ୍ଲେଭରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରକୁ ଏକାଠି କଲା ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା

ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମେଗା କନକ୍ଲେଭ "ସରକାର ୧୦୦ ଦିନ" ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 26, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:40 PM IST
ମେଗା କନକ୍ଲେଭରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରକୁ ଏକାଠି କଲା ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା
Image Credit: ଜୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ, &quot;୧୦୦ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବାଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପଡିବ।&quot;

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଗିରଫ
2
3
4
5