ନୂତନ ଅବତାରରେ ଜୀ ଭାରତ: ଯୁବ ଭାରତର ସ୍ୱର ହେବ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୀ ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅବତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସହିତ ନିଜକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି, ଚ୍ୟାନେଲଟି "ଦି ଭାଇବ୍ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ"କୁ ଏହାର ନୂତନ ନୀତିର ମୂଳ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ଅବତାର ଏକ ଯୁବ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, କୌତୁହଳୀ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବ।
ଏହାର ନୂତନ ଫର୍ମାଟରେ, ଜୀ ଭାରତ କେବଳ ଖବର ଦେଖାଇବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଯୁବ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସଂଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାହାରେ । ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାରତର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ କେବଳ ଖବର ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ନୁହେଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିଏଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜୀ ଭାରତ ଏହାର ନୂଆ ଅବତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନୂଆ ଜୀ ଭାରତ ତିନୋଟି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ସେମଧ୍ୟ ରହିଛି "ବାସ୍ତବ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ" ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନୂତନ ଫର୍ମାଟ୍ ଟିଭି, ମୋବାଇଲ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସର୍ଟ-ଫର୍ମ ଭିଡିଓ, କ୍ରିଏଟର ସହଯୋଗ, ସଂଯୁକ୍ତ ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ ଅନେକ ଟଚ୍ପଏଣ୍ଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।
ଜୀ ଭାରତର ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଲଚର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ସମାଚାରକୁ ଏକୀକୃତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନବ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଶୋ’ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହଟସ୍ପଟ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲଣ୍ଡ୍ରି, ୧୮ ପ୍ଲସ୍ ମିମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ମିଶନ UPSC, ଟେକ୍କ୍ଲୁସିଭ୍, ଦି ବେହେନ୍ ଶୋ: ଦିଲ୍-ଦିମାଗ୍-ଦୋସ୍ତି, ସ୍ପିଲ୍ ଦି ଚାଇ, ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ରୋ, ଜ୍ଞାନ ଡୋଜ୍, ପୁରାଣୀ ଫାଇଲ୍ସ, ଏବଂ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଡେ ଆଉଟ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଫର୍ମାଟରେ ଖବର ଏବଂ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
ଜୀ ଭାରତର ଏହି ନୂଆ ଅବତାର କେବଳ ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ; ଜୀ ଭାରତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ-ନଗର ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗେମିଂ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭୂମି ଇଭେଣ୍ଟ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ହେବ।
ଜୀ ମିଡିଆ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡର ସିଇଓ ରକ୍ତିମ୍ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀ ଭାରତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି। ନୂଆ ଜୀ ଭାରତକୁ ଏକ ସାମାଜିକ-ପ୍ରଥମ, ଡିଜିଟାଲ୍-ନେଟିଭ୍ ଏବଂ ସର୍ବଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟିଭି, ମୋବାଇଲ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସଂଯୁକ୍ତ ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଏକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ୨୪×୭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ।
ରକ୍ତିମ୍ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି, ଦର୍ଶକ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସମୟ ବାଛନ୍ତି।