Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନୂତନ ଅବତାରରେ ଜୀ ଭାରତ: ଯୁବ ଭାରତର ସ୍ୱର ହେବ...

ନୂଆ ଜୀ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱର ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 12, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:30 PM IST
ନୂତନ ଅବତାରରେ ଜୀ ଭାରତ: ଯୁବ ଭାରତର ସ୍ୱର ହେବ...
Image Credit: ଜୀ ଭାରତ କେବଳ ଖବର ଦେଖାଇବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଯୁବ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସଂଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବେଳାଭୂମି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ
2
3
4
5