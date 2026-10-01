୩୪ ବର୍ଷରେ ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ: ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ‘Z’ର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି

Zee Entertainment@34: ୩୪ ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀ ‘ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ (Z) ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
୧୯୯୨ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଟେଲିଭିଜନ୍, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।
ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ‘Z’ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରି ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରୁଛି ।
Z ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି:
ବହୁ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚମାନର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା
ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ନିରନ୍ତର ଲାଭଜନକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର
ଦେଶସାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ୮୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବ-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଦ୍ଧତି
ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା 'ମାଇକ୍ରୋ-ଡ୍ରାମା' ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଏକ କ୍ରୀଡା ବ୍ୟବସାୟ ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡା ଅଧିକାରର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି
ଲାଇଭ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିକାଶ କରୁଛି
ବଣ୍ଟନ, ସିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Z ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ବିକାଶ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଭା ଚାଷ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଭାରତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ, Z ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଦଚିହ୍ନ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବଜାର ଧାରା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗତ ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହୋଇ, କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, Z ବିଶ୍ୱ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଚାଲିଛି।
Also Read- ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ପାରାଦୀପ