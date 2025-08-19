Trump-Zelenskyy Meeting: ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ବୈଠକ, ବନ୍ଦ ହେବ କି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ

Trending Photos
Trump-Zelenskyy Meeting: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏବଂ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହ ଏକ ପୃଥକ ସାକ୍ଷାତରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନକୁ ନାଟୋ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ନାଟୋରେ ଯୋଗଦେବା କଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେ କ୍ରିମିଆକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଧାରଣାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ପୁଟିନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ବୈଠକ ପରେ ପୁଣି କଥା ହେବି। ମୋର ଜେଲେନ୍ସକି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ହୋଇପାରେ।
ଜେଲେନସ୍କି ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ'ରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଜେଲେନସ୍କି ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓବାମାଙ୍କ ସମୟରେ ଛାଡିଯାଇଥିବା କ୍ରିମିଆକୁ ଫେରି ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋରେ ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ନାଟୋକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା। ପୁଟିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଋଷର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ୧୦୪ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୮ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଚାରୋଟି ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖାରକିଭରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଓଡେସାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପୁଟିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ୟୁରୋପ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ବିନା ସୁଟ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଜେଲେନ୍ସକି ଏଥର ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜେଲେନ୍ସକି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ପୋଷାକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜେଲେନ୍ସକି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲେ ସେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ।
ସୋମବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଟିନ ଆଲାସ୍କାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଆଲାସ୍କାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ।