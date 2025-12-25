Volodymyr Zelenskyy: ଜେଲେନ୍ସକି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୀଡିତ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତା ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛି।
Trending Photos
Volodymyr Zelenskyy: ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜେଲେନ୍ସକି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୀଡିତ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତା ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜେଲେନ୍ସକି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଋଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ କବଜା କରିପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୋମା ପକାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ୟୁକ୍ରେନୀୟ ହୃଦୟ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆମର ଏକତା।"
ପୁଟିନଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। 'ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଉ'... ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏହା ଭାବିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ମାଗୁ, ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ।"
Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025
ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ରିଫିଂରେ ୟୁକ୍ରେନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ୨୦-ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଯୋଜନାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ୟୁକ୍ରେନୀ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। ତଥାପି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ଋଷ ମଧ୍ୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ।
Also Read: 2026 IPOs: ୨୦୨୬ ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସମେତ ଆସିବ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର IPO
Aloso Read: New Year 2026 New Rules: ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୧୦ ନିୟମ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଲାଭରେ ରହିବେ