ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଜିଏସ୍‍ଟି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦର କମିବ
 ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଜିଏସ୍‍ଟି ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି  କର ହାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସଞ୍ଚୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ବଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏବର୍ଷ ଜିଏସ୍‍ଟି ଓ ଆୟକର ସଂସ୍କାର ହେତୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି

|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:58 AM IST
  • ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଜିଏସ୍‍ଟି -୨.୦ ଆଜିଠାରୁ  ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିନୋଟି ସ୍ଲାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ୫ କିମ୍ବା ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍‍ଟି ସ୍ଲାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଜିଏସ୍‍ଟି ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି  କର ହାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସଞ୍ଚୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ବଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏବର୍ଷ ଜିଏସ୍‍ଟି ଓ ଆୟକର ସଂସ୍କାର ହେତୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଜିଏସ୍‍ଟିର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିକସ ହାରକୁ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ୫ ପ୍ରତିଶତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସୌଖିନ୍‍ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କର ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପୂର୍ବ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରକୁ ହ୍ରାସ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ନିର୍ମାତା ନିଜ ନିଜ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ଦର ଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୪ ପ୍ରକାର କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଏବେ ତିନୋଟି କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ୫ ପ୍ରତିଶତ କର ବର୍ଗରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଛି।  ୧୮ ପ୍ରତିଶତ କର ବର୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସବୁଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତା ହେବ।  କାରଣ ପୂରୁଣା କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ୪ ପ୍ରକାର କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ଥିଲା। ୫ ପ୍ରତିଶତ, ୧୨ ପ୍ରତିଶତ, ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ।

ନୂଆ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ୪୦% କର ସ୍ଲାବ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହା ସହ ଟବେକୋ, ସିଗାରେଟ,  ଆଲକହଲ, ଅନ୍‍ଲାଇନ ଜୁଆ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ’ଣ ସବୁ ଶସ୍ତା ହେବ।

  • ଦାନ୍ତଘସା ପେଷ୍ଟ, ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ
  • ବିସ୍କୁଟ,  ଜଳଖିଆ, ଫଳରସ
  • ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ଘିଅ, ଛେନା,
  • ସାଇକେଲ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଷ୍ଟେସନାରୀ
  • ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶର୍ଟ, ଚପଲ, ଯୋତା
  • ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ ସାମଗ୍ରୀ  ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ୨୮% କର ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଏସ୍‍ଟି କମିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରିଜ, ଏସି, ଟିଭି ଭଳି ଜିନିଷ ୭ରୁ୮ପ୍ରତିଶତ କମିବ।
  • ଘର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟ, ଛଡ଼
  • ଛୋଟ କାର ଯାହା ୧୨୦୦ ସିସି ଇଞ୍ଜିନ୍‍ରୁ କମ୍‍ କ୍ଷମତାର ଇଞ୍ଜିନ୍‍ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ୩୫୦ ସିସି ଇଞ୍ଜିନ୍‍ରୁ କମ୍‍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍‍। ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା।
  • ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍‍ ବି କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
  • ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଏସ୍‍ଟି ପରିଧି ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି ।

