ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି କର ହାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସଞ୍ଚୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ବଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏବର୍ଷ ଜିଏସ୍ଟି ଓ ଆୟକର ସଂସ୍କାର ହେତୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଜିଏସ୍ଟିର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିକସ ହାରକୁ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ୫ ପ୍ରତିଶତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସୌଖିନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କର ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପୂର୍ବ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରକୁ ହ୍ରାସ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ନିର୍ମାତା ନିଜ ନିଜ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ଦର ଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୪ ପ୍ରକାର କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଏବେ ତିନୋଟି କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ୫ ପ୍ରତିଶତ କର ବର୍ଗରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଛି। ୧୮ ପ୍ରତିଶତ କର ବର୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସବୁଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତା ହେବ। କାରଣ ପୂରୁଣା କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ୪ ପ୍ରକାର କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ଥିଲା। ୫ ପ୍ରତିଶତ, ୧୨ ପ୍ରତିଶତ, ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ।
ନୂଆ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ୪୦% କର ସ୍ଲାବ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହା ସହ ଟବେକୋ, ସିଗାରେଟ, ଆଲକହଲ, ଅନ୍ଲାଇନ ଜୁଆ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ’ଣ ସବୁ ଶସ୍ତା ହେବ।