ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଅନୁସାରେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ। ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଜିଲ୍ଲାପା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଭିିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହିସବୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେବାକୁଥିବା କମିଟିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। କେଉଁ ଜମିରର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଏହି କମିଟି ସ୍ଥିର କରିବ। କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଦର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି କିଣାବିକା ହେବ। ଏହି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାଠାରୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି କମିଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜମିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚଦରରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି ତାହାର ଅଧାକୁ ହାରାହାରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କମିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାଙ୍କ ତଳେ ରହିବ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଏହା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବ। ଏହି ଦୁଇ କମିଟିରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିବ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଫର୍ମ୫ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଫର୍ମ-୬ରେ ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମି ଲାଗି ଫସଲ ପରିମାଣ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳର ଜମି ମୂଲ୍ୟ ଆବାସିକ କି ବ୍ୟବସା୍ରିକ ତାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଚାର କରାଯିବ। ପୁଣି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ଫର୍ମ-୫ ରେ ହେଉଥିବା ଜମି ପଞ୍ଜିକରଣ ଲାଗି ଏସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କମିଟିଦୁଇଟିର ରିପୋର୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ସଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ହେବାକୁଥିବା ଜଚମି ପଞ୍ଜିକରଣ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଏହି ଅନୁସାରେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ହେବ।
ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଘର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହୋଇଚି ତାହା କଂକ୍ରିଟ କି ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି କମିଟି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୯ ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ଦର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।