Nikki Murder Case Update: ନିକି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

Nikki Murder Case Update: ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିକିଙ୍କୁ କେବଳ ହଇରାଣ କରୁନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ନିକିଙ୍କୁ ଏତେ ପିଟିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ନିକିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
Nikki Murder Case Update: ୟୁପିର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ନିକି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ନିକିଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଡିସିପି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ ସକାଳେ ପୋଲିସ ନିକିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ଭାଟିଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପିନ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ନିକିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକିଙ୍କ ଦେଡ଼ଶୁର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ନିକିଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
Imagine a little boy forced to watch his mother burn. That’s what 6-year-old Nikki’s son saw when her husband, Vipin, along with his family, set her on fire over dowry demands. Nikki pleaded for help as her sister recorded the horrifying moment, but she later died with 90% burns.… pic.twitter.com/03fIAtlmwI
— The Letter S (@WhyTheLetter_S) August 24, 2025
ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସ୍ୱାମୀ ଧରାପଡ଼ିଲା:
ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ ତାରିଖ ସକାଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପିନ ଭାଟିକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ବିପିନ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବିପିନର ଗୋଡରେ ବାଜିଥିଲା।
#WATCH | Greater Noida dowry murder case | The deceased's mother-in-law has also been arrested.
Victim's husband, Vipin Bhati, accused of murdering his wife, Nikki, over dowry demands, was arrested earlier after getting injured in a police encounter
(Video Source: Greater… https://t.co/7ehENvOKUI pic.twitter.com/9kHOVydy8m
— ANI (@ANI) August 24, 2025
ନିକିଙ୍କ ବାପା ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି:
ମୃତକ ନିକିଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିକିଙ୍କୁ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲି।