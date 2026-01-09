Odia Asmita Compromised: ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାଜ: ୮୭% ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ

Advertisement
ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ସରକାର ଚାଲିଛି?

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:52 AM IST
  • ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରକୁ ଲୋକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ସରକାର କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେପି। ହେଲେ ଏବେ ଦୁଇବର୍ଷ ବିତିନି ଏ ସରକାରକୁ ଲୋକେ କହିଲେଣି ଶର୍ମାଜୀଙ୍କ ସରକାର।

ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ସରକାର ଚାଲିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି।  ଏ ଭିତରେ ସରକାରକୁ ଦି’ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଫାଇଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁକିଛି ଅଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ।  ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବା ସେଥିରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ତମ୍ଭଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଅର୍ଥାତ୍‍ ଶିଖରରେ ଯେଉଁ ୪୦ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୩୫ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୨୯ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୭ ବିଭାଗ ରହିଛି ଶର୍ମାଜୀଙ୍କ ହାତରେ। ମୋଟା ମୋଟି ଭାବେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଶର୍ମାଜୀଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି!

ସାଧାରଣତଃ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ବିଭାଗକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବିଷୟରେକେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ନାହିଁ।  କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଜୟଘୋଷ ଦେଇ  ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ର ସଚିବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭରସା ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ କାଳ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୮୭ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ।

ପାଠକେ ଏକଥା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚିବାଳୟ ବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି।

ଆଉଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଲେ ଜଣାଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ତ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ୬ଟି ବିଭାଗରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଟିଏ ତା’ର ଅସ୍ମିତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ?

ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଭିଗଓ୍ୱାରୀ  ସଚିବ ତାଲିକା ଉପରେ:

1. ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ- ଅନୁଗର୍ଗ

2. ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱା ବିଭାଗ-ଦେଓ ରଂଜନ କୁମାର ସିଂହ

3. ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ- ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର

4. ଗୃହ- ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା

5. ଅର୍ଥ- ସଞ୍ଜିବ ମିଶ୍ର (ଓଡ଼ିଆ)

6. ଜଳ ସମ୍ପଦ- ଶୁଭା ଶର୍ମା

7. ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ- ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା

8. କୃଷି- ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ (ଓଡ଼ିଆ)

9. ଶକ୍ତି- ବିଶାଳ ଦେବ

10. ପର୍ଯ୍ୟଟନ-ବଲବନ୍ତ ସିଂହ

11. ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ- ଶୁଭା ଶର୍ମା

12. ମିଶନ ଶକ୍ତି- ଗିରିଶ ଏସ. ଏନ.

13. ରାଜସ୍ୱ- ଦେଓ ରଂଜନ କୁମାର ସିଂହ

14. ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ- ଗିରିଶ ଏସ. ଏନ.

15. ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ-ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ (ଓଡ଼ିଆ)

16. ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା-ଡ. ଏନ ଥିରୁମାଲା ନାଏକ

17. ଏସସି/ଏସଟି-ବି ପରମେଶ୍ୱରନ

18. ଯୋଗାଣ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ

19. ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲଜି-ଚିତ୍ରା ଆରମୁଗମ

20. ଆଇନ-ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲ (ଓଡ଼ିଆ)

21. ପୂର୍ତ୍ତ- ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ

22. ଅବକାରୀ-ଭାସ୍କରଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା

23. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ଏସ ଅଶ୍ୱତୀ

24. ଆଇଟି- ବିଶାଳ ଦେବ

25. ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର-ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର

26. ନଗର ଉନ୍ନୟନ-ଉଷା ପାଢ଼ୀ

27. ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରାଇଜେସ- ଏନ ବି ଏସ ରାଜପୁତ

28. ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ- ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର

29. ପରିବହନ- ଉଷା ପାଢ଼ୀ

30. ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ- ଭାସ୍କରଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା

31. ଶ୍ରମ- ଚିତ୍ରା ଆରମୁଗମ

32. କ୍ରିଡ଼ା-ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଧବ

33. ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା-ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ (ଓଡ଼ିଆ)

34. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି-ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ (ଓଡ଼ିଆ)

35. ସମବାୟ- ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ

36. ହସ୍ତତନ୍ତ-ପୁନମଗୁହା ତାପସ କୁମାର

37. ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ-ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ

38. ମାଇକ୍ରୋ, ସ୍ମଲ ଆଣ୍ଡ ମିଡିୟମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ-ଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ

39. ଶିଳ୍ପ- ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା

40. ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ-ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆ

 ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ପ୍ରଶାସନରେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ‘ଶର୍ମାଜୀ’ଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି  ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା: ଗୃହ, ଶିଳ୍ପ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ସେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଏକଥା ଦେଖି ଲୋକେ କହନ୍ତି ରାଜନୀତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଆଇବା ଶର୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଅନ୍ୟ ୨ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ‘ଶର୍ମାଜୀ’ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କରଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା, ଶୁଭା ଶର୍ମା। ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ଏମାନେ ମୁଖିଆ।

ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର: ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ। ବିଶାଳ ଦେବ: ଶକ୍ତି ଓ ଆଇଟି  ବିଭାଗ। ଦେଓ ରଂଜନ କୁମାର ସିଂହ: ଯୋଜନା, ସମନ୍ୱୟ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଗିରିଶ ଏସ. ଏନ.: ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ।  

