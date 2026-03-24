ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବୁର୍ଲା VIMSAR ଗସ୍ତ

Trending Photos
ସମ୍ବଲପୁର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ (ଭା.ପୋ.ସେ)ଙ୍କ ବୁର୍ଲା VIMSAR ଗସ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ (ଭା.ପୋ.ସେ), ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ VIMSAR ହସ୍ପିଟାଲ ର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବୈଠକର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ (ଭା.ପୋ.ସେ), ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅନୁପାଳନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦେଶକ। ପ୍ରତ୍ଯେକ ଆଇ.ସି.ଇଉ ICU ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜଗୁଆଳୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା କୌଶଳ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୧୨ କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଶ ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ପୋଲିସ ଆଇଜି,ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର(ଭା.ପ୍ର.ସେ), ସମ୍ବଲପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମୁକେଶ ଭାମୂ(ଭା.ପୋ.ସେ), ଭିମସାରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।