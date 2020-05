ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୫୩ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମଗ୍ର ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ଭାଇରସ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖହର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଏହି ମହାମାରୀକୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି(ରବିବାର) ୫୩ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୫୫୦ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

Another 53 #Covid19 patients have recovered and are being discharged.

30 are from Ganjam,

18 from Jajpur,

3 from Khordha and

2 from Keonjhar.

The total recovered cases of #Odisha now stand at 550.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) May 24, 2020