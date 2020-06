ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୭୩ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୪୭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି । ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ୪୩୩୮ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ୧୨୭୭ଟି ଆକ୍ଟିଭ କେସ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Another 73 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 17.6.2020.

14 from Kandhamal

11 from Keonjhar

10 from Khurdha

9 from Bhadrak

7 from Jajpur

6 from Mayurbhanj

4 from Ganjam

3 from Cuttack

(1/2)

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) June 17, 2020