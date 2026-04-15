ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଠକିଲେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଗାଡି଼ ଅଟକ

ଭଦ୍ରକ: ଏଭଳି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଫତେପୁର ଠାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଅଟକି ରହିଛି ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ମା'' ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:03 PM IST

ଭଦ୍ରକ: ଏଭଳି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଫତେପୁର ଠାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଅଟକି ରହିଛି ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ମା'' ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନପାଇଲେ ଏହି ପରି ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ତେନ୍ତୁଳିଡିହ ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ଧଳ ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରି ନଥିଲେ। 

କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରୂପେଶ ରାଉତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଧୂଷୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଫତେପୁରରେ ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା କମିଟି ତେନ୍ତୁଳି ଡିହର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଫତେପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଧୂଷୁରୀ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରକ ଅଟକ ରଖି ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଚି.ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ପରିଚାଳକ ପକ୍ଷରୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣା ପଡିଛି।

Priyambada Rana

