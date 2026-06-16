Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Zee Odisha
  • /NEET UG Re-Exam: ନିଟ୍‌ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟ, ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ପରିଚାଳନାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

NEET UG Re-Exam: ନିଟ୍‌ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟ, ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ପରିଚାଳନାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଟ୍‌ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 16, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:06 PM IST
NEET UG Re-Exam: ନିଟ୍‌ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟ, ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ପରିଚାଳନାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୬୦-୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.....
weather report20 min ago
2
Odia News47 min ago
3
Top 10 news57 min ago
4
Odia News1 hr ago
5
Vaibhav Suryavanshi2 hrs ago