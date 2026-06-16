/NEET UG Re-Exam: ନିଟ୍‌ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟ, ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ପରିଚାଳନାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହାସହ ଆସନ୍ତା ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।