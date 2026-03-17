OMC: ଓଏମସି ପକ୍ଷରୁ କର୍ପୋରେଟସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ

Zee OdishaOMC: ଓଏମସି ପକ୍ଷରୁ କର୍ପୋରେଟସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:56 PM IST

OMC: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (OMC) ଏହାର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା, ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କର୍ପୋରେଟସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଞ୍ଚିର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜୋନ୍ ଖଣି ସୁରକ୍ଷାର ଉପ-ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଏମସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇଏଏସ ସୁଧାଂସୁ ମୋହନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, କଲ୍ୟାଣ ସୁବିଧା, ଖଣିରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ସୁପାରିଶର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଡିଜିଏମଏସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଏମସିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଶୂନ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଗମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଓଏମସି ପରିଚାଳନାର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। 

ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGMS) ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଏନ ବାଲାସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ, DMS କ୍ଷେତ୍ର-2, ଶ୍ରୀ ଏ କେ ମିଶ୍ର, ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DMS), କ୍ଷେତ୍ର-1 ଏବଂ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DDMS), କ୍ଷେତ୍ର-1 ଶ୍ରୀ ଟି ହରି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ୟୁ ଶିବ ଶଙ୍କର, DDMS, କ୍ଷେତ୍ର-2, ରାଞ୍ଚି ଜୋନର ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ) ଏବଂ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ।

OMC ପକ୍ଷରୁ, ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଖୋରା, IFS, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (F&E); ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ପାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (HR); ଶ୍ରୀମତୀ ତଲତ ଆଫ୍ରିନ୍, OAS, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (P&A) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ CSR; ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ଉତ୍ପାଦନ); ଶ୍ରୀ ମଳୟ କର, ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (HR); ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଓଝା, ସହକାରୀ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ଖଣି ସୁରକ୍ଷା) ଏବଂ ନିଗମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

OMCର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

