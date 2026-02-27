OMC: ବଡ଼ବିଲ୍ ରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍

Trending Photos
OMC: ଖଣି-ଖାଦାନ ଭରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ କମ୍ୟୁନିଟିର ବିକାଶ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ (OMC) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହାର ଦୁବନା-ସେକରାଡିହି ଲୁହା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ରବି ଆଳୁ ଚାଷକୁ ସହଜ କରି ଚାଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, OMC ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ପିଢାପୋଖରୀ, ବସନ୍ତପୁର, ପୁରୁଣାଡିହି, ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା, କଟୁପାଲି ଏବଂ ଦୁବନା ଗ୍ରାମର ୩୦୦ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୩୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉଚ୍ଚମାନର ଆଳୁ ବିହନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଭଲ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବିହନ ବଣ୍ଟନ ସହିତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅମଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଓଏମସି। ଏହି ସହାୟତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଚାଷରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଛି।
ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାବେଳେ, ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଆଳୁ ଚାଷ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି OMC।
ପୂର୍ବରୁ, OMC କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଚାରୋଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରି, ନିଗମ ଆଳୁ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଗହମ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବିଧ ଫସଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି।
ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, OMC ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।