Add Zee Business As A Preferred Source
App

Operation Ashdar: ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡର ୟାସିର ନିପାତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା...

Operation Ashdar: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ଆଶଦାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟାସିର ଓରଫ ଆବୁ ତଲହା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୟାସିର ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 05, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:58 PM IST
Operation Ashdar: ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡର ୟାସିର ନିପାତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Operation Ashdar: ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡର ୟାସିର ନିପାତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା...
2
3
4
5