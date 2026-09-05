Operation Ashdar: ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡର ୟାସିର ନିପାତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା...

Operation Ashdar: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ଆଶଦାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟାସିର ଓରଫ ଆବୁ ତଲହା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୟାସିର ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଫଟୋରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଫେରାର୍ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ସହିତ ୟାସିରର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶୁକ୍ରବାର ବଡଗାମର ଆଶଦାର ଜଙ୍ଗଲରେ ୟାସିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ୟାସିରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ।
ୟାସିର ୨୦୨୪ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲା:
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ୟାସିର ଓରଫ ଆବୁ ତଲହା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡିତ ଏକ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏଥିରେ ମେ ୨୦୨୪ରେ ପୁଞ୍ଚରେ ଏକ IAF କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ଡେରା ଗାଲି ଆମ୍ବୁସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୪ ମେ ୨୦୨୪ରେ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରନକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ IAF କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ୟାସିର (ଆବୁ ତଲହା) ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ ଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ହାସିମ ମୁସା ରହିଛନ୍ତି।ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଲ୍ ଇଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜୁନୈଦ ରମଜାନ, ସୁଲେମାନ, ୟାସିର ଏବଂ ହାସିମ ମୁସା ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜୁନୈଦ ରମଜାନ ପୂର୍ବରୁ ନିହତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ଭାସ୍କରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅପରେସନରେ ସୁଲେମାନ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ୟାସିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ହାସିମ ମୁସା ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ହାସିମ ମୁସା, ସୁଲେମାନ ଏବଂ ୟାସିର ମଧ୍ୟ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ।
ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ଶୋପିଆନର ଚାନପୋରାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେନା ଦୁଇ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (ଏଲଇଟି) ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ପାଖେରପୋରାରୁ ବଡଗାମର ୟୁସମାର୍ଗ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିନାର କର୍ପସ X ରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏବଂ CRPF ବଡଗାମର ଅସଦର ଗଲିରେ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।