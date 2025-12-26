୩ ଜଣ ନୂତନ 'ଶ୍ୟାଡୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ନିଯୁକ୍ତ: ଏହି ନୂଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 'ଶ୍ୟାଡୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି:
Operation Vilayat Kashmir: ପାକିସ୍ତାନ ISPR ଏବଂ ISI ମିଳିତ ଭାବେ ପୁଣିଥରେ ଅପରେସନ୍ 'ବିଲାୟତ୍ କାଶ୍ମୀର' ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତିନି ଜଣ 'ଶ୍ୟାଡୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତେହେରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ(Pakistan) ନାଁରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅବିଚଳିତ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର (KMR)ରେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସୀମା ପାରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ସଦ୍ୟତମ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା, ISPR, ଏହାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ରଣନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ISI ଏବଂ ISPR ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଅପରେସନ୍ 'ବିଲାୟତ୍ କାଶ୍ମୀର'((Wilayat Kashmir)କୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିବା।
ISI ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ TTP ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ISI ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ତେହେରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତଥାପି, କମାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ହାତରେ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ISPR କିଛି TTP ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି।
* ଡକ୍ଟର ଅହମ୍ମଦ କାଶ୍ମୀରୀ: ତାଙ୍କୁ 'ବିଲାୟତ କାଶ୍ମୀର'ର ଛାୟା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା।
* ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ ହମିଦ: ତାଙ୍କୁ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନର 'ଡିଆମର'(Diamer) ଉପବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
* ମୌଲଭି ହବିବ-ଉର-ରେହମାନ: ତାଙ୍କୁ 'ଡାରେଲ'(Darel) ଉପବିଭାଗର ଛାୟା ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନରେ ଏକ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ କାଶ୍ମୀରରେ ନୁହେଁ ବରଂ PoK ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କବଜାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 'ୱିଲାୟତ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହାକୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଡାରେଲ ଏବଂ ଡିଆମର। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିବା।
ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ଇନପୁଟ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ନଜର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିଟିପିର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 'ୱିଲାୟତ କାଶ୍ମୀର'କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ସେନା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।