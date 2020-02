ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ 'ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସେସ'ରେ ଭସିଥିବା ଭାରତୀୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଟୋକିଓ ନିକଟରେ ଜାହାଜ 'ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସେସ'ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ବହୁ ଭାରତୀୟ । ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସି ରହିବା ପରେ ଆଜି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛି । ସହାୟତା ପାଇଁ ଜାପାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ କରି ପ୍ରଥମେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ୧୧୯ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ୫ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପେରୁର ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 'ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସେସ'ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ତେବେ ଏନେଇ ଜାପାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର । ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Air India flight has just landed in Delhi from Tokyo,carrying 119 Indians & 5 nationals from Sri Lanka,Nepal, South Africa&Peru who were quarantined onboard the #DiamondPrincess due to #COVID19. Appreciate the facilitation of Japanese authorities.

Thank you @airindiain once again

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 26, 2020