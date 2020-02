ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ୪ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବର ସଙ୍ଗରୁରରେ ଘଟିଛି ଏକ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ମିଳିତ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତାହାର କାରଣ ଏଯାଏ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ଭ୍ୟାନରେ ୧୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ନିଆଁ ଏପରି ଭୟାବହ ଥିଲା କି ଭ୍ୟାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି ।

ପୋଲିସର କହିଛି ଯେ, ସ୍କୁଲର ଛୁଟି ପରେ ଭ୍ୟାନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ କହର ସିଂହ ଗାଁ ନିକଟରେ ହଠାଟ ଭ୍ୟାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଭ୍ୟାନରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ । ଡିପ୍ଟି କମିଶନର ଘନଶ୍ୟାମ ଥୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଟିମ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରନ୍ତ ପଠା ଯାଇଛି ।

Very sad to learn of the news from Sangrur, where we lost 4 children because their school van caught fire. Injured have been rushed to the hospital. DC & SSP Sangrur are on the spot & I have ordered a magisterial enquiry. Guilty will be strictly punished.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 15, 2020