ବିହାରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ମୁଜାଫରପୁରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକ ଆଉ ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅଟୋ ଓ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ, ଅଟୋକୁ ଘୋଷାରି ନେଇଥିଲା ଟ୍ରକ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

Bihar: 5 persons, including 3 children, dead after a collision between a truck&an auto in Muzaffarpur. AR Ghosh, District Magistrate Muzaffarpur, says,“Compensation of Rs. 4 lakhs each will be given to family of the deceased. Investigation on to find cause of accident" pic.twitter.com/unyy40sUfu

— ANI (@ANI) November 5, 2019