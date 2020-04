ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କେରଳକୁ ଟପିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ: ଷ୍ଟେଜ ୩ରେ ରାଜ୍ୟ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କେରଳକୁ ପାର କଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ । ଆଜି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ୭୫ଜଣ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ଖବର ଏହା ଯେ ୭୫ଜଣ ଯାକ ଦିଲ୍ଲୀର ତବଲିଗି ଜାମାତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଖିପ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ୨୦୦୦ ହଜାର ପାର ହୋଇଯିବ COVID19 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋରୋନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କେରଳରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୮୬ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ୩୦ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କୋରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୦୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ୩୦୯ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୬୪ ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବିଲା ରାଜେଶ କହିଛନ୍ତି ।

75 more persons have tested positive for #COVID19 in Tamil Nadu of which 74 are those who participated in the Tablighi Jamaat event in Delhi.

Total positive cases in the state are 309 including 264 who attended the Tablighi event: Beela Rajesh, Tamil Nadu Health Secretary pic.twitter.com/DGpQfUty2V

— ANI (@ANI) April 2, 2020