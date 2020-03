ରୋଗରେ ମାରିଦିଅ, ଭୋକରେ ନୁହେଁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଲର କୋରୋନନାର ମୁକାବିଲା ପାଇ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଲକ୍ ଡାଉନ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହାରି ଯୋଗୁ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁରୁ ଆସି ସହରରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ । ଦିନର ଅର୍ଥ ଉପର୍ଜିତ ଟଙ୍କାରେ ରାତି ପାଇଁ ସଉଦା କିଣୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବେ କହିଲେ ନସରେ । ଶେଷରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଦିନ ମଜୁରିଆ ।

ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା । ଏପଟେ ଘରେ ଖାଇବା ନାହିଁ । ବାହାରେ ଯଦିଓ ଗ୍ରୋସରି ଦୋକାନ ଖୋଲାରହିଛି, ହେଲେ ହାତରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । କାମ ନକଲେ ପଇସା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ? ପିଲା ଛୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ କେମିତି ଦିନ କାଟିବାକୁ ହେବ, ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପଟେ ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ା ମାଗିଲାଣି । ନା କାମ ମିଳୁଛି ନା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁଛି । ଗାଁକୁ ପଳାଇଲେ ଲୁଣ ଭାତ ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇହେବ, ହେଲେ କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯିବାକୁ ମନା ।

#WATCH Rajwati, a daily wage labourer, at Delhi's Fatehpur Beri: We are surviving without food & water here. We request the government to help us. It is better to die of this disease (#COVID19) rather than dying of hunger. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/qa19hI7wVC

— ANI (@ANI) March 26, 2020