ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚାଷୀ ପୁଅଙ୍କ ଚିଠି, ବିଜେପି-ଶିବସେନା ଝଗଡା ସରିବା ଯାଏ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବେ ଗଠନ ହେବ ସରକାର ? ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି-ଶିବସେନା ଭିତରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଚାଲିଛି । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭି। ଗଡାଲେ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏ ଚିଠି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱବହନ କରୁଛି ।

ଗୁରୁବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡମୌଲୀର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ନିଜ ଚିଠିରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୯ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳଫଳ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି-ଶିବସେନା ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଛକାପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୃଷକଙ୍କ ଫସଲ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କୃଷକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛାପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା । ଯଦି ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଏ, ତେବେ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି । ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ।''

#Maharashtra: Shrikant V Gadale, a farmer from Beed Dist. has written to the Governor stating,"till the time matter of CM post is sorted out,I should be made CM. It is a tough time for farmers due to crop damage after untimely rains.A govt in the state is needed at the earliest." pic.twitter.com/oR3PH1370V

