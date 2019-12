ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର । ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଆଉ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା । ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ପୁରା ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଘଟଣା । ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମଜିଏମଟି । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ।

#WATCH: A group of people, accompanying a patient with a heart disease to the District Hospital in Rampur, vandalised the Emergency ward of the hospital on 6th Dec after the hospital mgmt referred him to a different hospital citing non-availability of heart specialists. (7.12.19) pic.twitter.com/BL2BqpPqpA

— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019