୭୦ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭିନି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି । ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ଯୁବତୀ, ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧା, କେହି ବି ନର ରାକ୍ଷାସ କବଳରୁ ବାଦ ପଡୁନାହାଁନ୍ତି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅନପରା ପୋଲିସ ।

ଦେଶରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା ? ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି । ଗତ ୧ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା । ଜଣେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରାମ କିଷାନ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୋମବାର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Sonbhadra: A man has been arrested for raping a 70-year-old woman in Anpara police station limits on 1st December. Circle Officer says, "The FIR was registered as soon as we got the information. The accused, Ram Kishan, has been arrested. The woman is under treatment." (02.12) pic.twitter.com/vxInnKBOnj

— ANI UP (@ANINewsUP) December 2, 2019