ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଶିଲା କୋରୋନା ଭାଇରସ୍...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଜୋରାମକୁ ପଶିଲା କୋରୋନା । ପୂର୍ବତ୍ତୋର ରାଜ୍ୟ ମିଜୋରାମରେ ପ୍ରଥମ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ । ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମଷ୍ଟରଡାମରୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।

A pastor with a travel history to Amsterdam in Netherlands has been tested positive for #COVID19. He has been shifted to Zoram Medical College. This is the first case in Mizoram: R Lalthangliana, state Health Minister pic.twitter.com/fGFn54zV40

— ANI (@ANI) March 25, 2020