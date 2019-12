୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୧୦ ବର୍ଷର ସଜା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭ ବର୍ଷର ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ୧୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ । ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ ।

୨୦୧୪ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶିବମୋଗାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ । ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ।

Karnataka: A special court in Shivamogga has sentenced a 32 year-old man to 10 years rigorous imprisonment for raping a 7-year-old girl in 2014. Convict has also been fined Rs 30,000 by the court. Victim girl to get compensation of Rs 3 lakhs from the state government.

— ANI (@ANI) December 7, 2019